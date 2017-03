Calciomercato Sassuolo, Rossi: "Di Francesco indeciso sul futuro"

29/03/2017 19:55

CALCIOMERCATO SASSUOLO DI FRANCESCO / Il Sassuolo aspetta di conoscere la volontà di Eusebio Di Francesco: il presidente del club neroverde, Carlo Rossi, ha parlato anche del futuro del tecnico parlando ai giornalisti a margine della finale della Viareggio Cup, vinta proprio dal club emiliano.

"Non mi risulta un incontro Corvino-Di Francesco, potrebbe anche esserci stato. L'allenatore può rispondere a queste convocazioni, è una persona libera, non abbiamo problemi - ha spiegato Rossi in merito ai presunti contatti con la Fiorentina - Non c'è nulla di deciso. Di Francesco non ha ancora deciso e io ho fiducia che possa restare qui e continuare il percorso intrapreso. Si vedrà con il patron Squinzi e con Carnevali: credo sia possibile un accordo per continuare insieme. Il mister è destinato ad allenare squadre di categoria superiore, ma anche grazie all'ambiente Sassuolo ha ottenuto ciò che ha ottenuto. A mio parere è indecsivo: vorrebbe restare ma anche fare un'esperienza con uno scalino in più rispetto al Sassuolo".

B.D.S.