Calciomercato, Koulibaly e il suo futuro nelle mani del Napoli

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

29/03/2017 19:53

CALCIOMERCATO NAPOLI KOULIBALY / Aprile è alle porte, ma il calciomercato già impazza. E tra i nomi più caldi c'è sicuramente anche quello di Kalidou Koulibaly, franco-senegalese classe 1991 del Napoli che ha attirato le attenzioni dei maggiori club in giro per l'Europa.

Dopo una stagione da protagonista, anche quest'anno Koulibaly ha mostrato le sue qualità: un fisico importante abbinato ad una rapidità fuori dal comune per uno che porta con sé tutti quei centimetri. Dalle buone prestazioni con il Napoli alla chiamata in nazionale (senegalese, per rispettare le origini, ma in Francia ora lo rimpiangono) il passo è breve, ma ancor più breve è quello che avrebbe potuto portarlo sul mercato già l'estate scorsa.

Lo vuole Conte, ma il futuro è azzurro

Si perché sul ragazzetto del Napoli, arrivato in silenzio dal Genk ormai tre anni fa, hanno messo gli occhi proprio tutti. Soprattutto in Premier, dove Antonio Conte l'avrebbe portato senza problemi per vestire la maglia del Chelsea. Il Napoli, però ha resistito ed ora gli scenari sembrano essere minimamente diversi rispetto a qualche mese fa.

Sarri non può fare a meno di lui e il calciomercato Napoli in questi mesi si è concentrato su altro, dai rinnovi di Ghoulam ed Insigne alle bizze di Mertens, vero e proprio trascinatore azzurro, tanto da stabilizzare la sua posizione all'interno del gruppo azzurro. Le grandi offerte al Napoli erano già arrivate e superavano i 50 milioni di euro, ma la società potrebbe resistere anche l'estate prossima.

A cornice del tutto, le parole dell'agente del ragazzo, Bruno Satin, che più volte negli ultimi mesi ci ha tenuto a rassicurare i tifosi azzurri: "Finché lo vorranno a Napoli, Kalidou resterà azzurro", ha dichiarato proprio oggi alla radio ufficiale, con un contratto che per il ragazzo recita scadenza 2021. Non una parola definitiva, ma una solida certezza per tutti i napoletani.