VIDEO - Juventus, Dani Alves show: 'blitz' e scherzo al giornalista!

29/03/2017 19:35

VIDEO DANI ALVES - Così estroso in campo, tanto burlone fuori dal rettangolo di gioco. Dani Alves continua a regalare 'spettacolo' sui social: l'ultima prodezza dell'ex Barcellona è uno scherzo al giornalista di 'JTV', sorpreso alle spalle in diretta dal 'blitz' e poi dall'urlo del terzino bianconero. "Non mi sono neanche accorto, così mi fate venire un infarto ragazzi", la reazione del commentatore della Tv ufficiale della Juventus al gesto di Dani Alves.



G.M.