Napoli, la situazione infortunati in vista della Juventus. Preoccupa Hysaj

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

29/03/2017 19:46

NAPOLI INFORTUNATI JUVENTUS / È tutto pronto a Napoli per la doppia sfida contro la Juventus. Domenica sera il primo atto di quattro giorni che i tifosi azzurri aspettano da tempo. La rivalità è sempre accesa e l'ultimo calciomercato estivo non ha certo migliorato i rapporti. Riflettori puntati su Gonzalo Higuain, alla prima al 'San Paolo' da avversario. Ma Maurizio Sarri non vuole distrazioni e sta preparando la partita con la massima concentrazione. Con il ritorno dei nazionali, Sarri, vincitore della Panchina d'Oro 2016, può finalmente lavorare con l'intero gruppo anche se le scorie delle partite giocate in questi giorni si fanno sentire. Da valutare soprattutto chi è tornato con qualche acciacco dagli impegni internazionali.

Da Reina ad Hysaj, la situazione degli infortunati in vista di Napoli-Juventus

A partire da Pepe Reina, costretto a saltare le partite con la sua Spagna. Per lui è iniziata una corsa contro il tempo. Il fastidio muscolare da smaltire richiede una tabella personalizzata di lavoro nel tentativo di recuperare e di essere al massimo della forma per il match contro i bianconeri. C'è ottimismo sulla sua condizione, ma per non rischiare Maurizio Sarri tiene in pre allarme Rafael e Sepe. Una presenza in due quest'anno e l'incredibile possibilità di presentarsi da titolare contro la Vecchia Signora. Leggero fastidio muscolare anche per il capitano Marek Hamsik, ma lo slovacco ha già fugato ogni dubbio e quest'oggi si è allenato tranquillamente con il resto del gruppo. Chi preoccupa invece, secondo le ultime news Napoli, è Elseid Hysaj. Il terzino albanese ha rimediato una contusione al piede con relativo problema alla caviglia. Per lui oggi, al rientro, solo massaggi. C'è preoccupazione in vista di una partita così importante, ma allo stesso tempo lo staff medico ha espresso un velato ottimismo. In caso di forfait pronta la candidatura del veterano Christian Maggio.