Juventus, la sosta porta bene ad Allegri: ecco la statistica vincente

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

29/03/2017 18:43

JUVENTUS SOSTA VITTORIA / Cinque su cinque. Si riparte dai numeri per riprendere la marcia in campionato. La Juventus si rituffa con l'ennesima certezza stagionale. Alla ripresa da una sosta, non ha mai fallito. Un'unica soluzione: la vittoria. Niente ha scalfito la truppa bianconera. Post calciomercato, dopo una partita della nazionale o per le festività natalizie, la squadra di Massimiliano Allegri ha sempre risposto presente al ritorno in campo. Altro sinomino di mentalità vincente, quell'attenzione ad ogni minimo particolare che fa sempre la differenza rispetto alle avversarie. Del resto non si vincono cinque scudetti di fila per caso.

Napoli-Juventus, un avversario ostico per confermare la tradizione

Anche in questa stagione le news Juventus confermano la supremazia. I bianconeri hanno sempre vinto le partite di campionato che aprono e chiudono la pausa. Il bottino è sontuoso: 18 gol fatti e solo 3 subiti. Una macchina devastante. Tra agosto e settembre è toccato prima alla Lazio e poi al Sassuolo passare alla cassa. A metà ottobre la squadra bianconera ha superato in scioltezza Empoli ed Udinese; a metà novembre è stato il turno di Chievo e Pescara ed infine prima e dopo la sosta natalizia il successo fondamentale contro la Roma e quello contro il Bologna. Piccola nota a margine in quest'ultimo caso. Quest'anno la sosta è stata caratterizzata dalla sconfitta in Supercoppa ai rigori contro il Milan, unico passaggio a vuoto ma che ha tolto la soddisfazione di conquistare un trofeo. Ora la sfida in casa del Napoli, in quel San Paolo infuocato che attende l'ex tanto amato e ora tanto odiato. Mancherà l'infortunato Marko Pjaca, stagione finita per lui. Ma Allegri è comunque fiducioso. Anche domenica sera spera in un approccio giusto e positivo, così come fatto finora. Questa volta però lontano dallo Stadium, fortino inespugnabile. Un'ulteriore prova per dimostrare a tutti di essere i più forti.