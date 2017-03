Inter Nazionali: brillano Eder, Medel e Miranda. Nagatomo, che combini?

Alessandro Caltabiano

29/03/2017

INTER NAZIONALI / Onorati i propri impegni con le rispettive Nazionali, i calciatori dell'Inter sono pronti a tornare in Italia per preparare al meglio la sfida contro la Sampdoria. Sfida che, in caso di vittoria nerazzurra e contemporanea sconfitta di Napoli o Roma, potrebbe ancora aprire un piccolissimo spiraglio sul discorso Champions League per la squadra di Pioli. In attesa di Inter-Sampdoria, ecco un'analisi dei risultati che i calciatori interisti hanno conseguito con le rispettive selezioni.

Di situazioni eclatanti, del resto, ce ne sono state diverse. Si parte ovviamente dalla mancata convocazione di Icardi, lasciato a casa da Bauza nonostante la squalifica di Higuain: l'esito del match, tuttavia, ha chiaramente sconfessato la scelta del commissario tecnico, visto che l'Argentina ha perso per 2-0 in casa della Bolivia e adesso si trova in grave difficoltà nella corsa alla qualificazione per il Mondiale 2018. Allo stadio 'Hernando Siles' di La Paz si è messo in mostra anche Banega, che tuttavia non è riuscito a incidere in maniera positiva sull'andamento della gara e ha rimediato anche un'ammonizione. Serata tranquilla invece per Miranda e Medel, che con Brasile e Cile si sono imposti rispettivamente su Paraguay (3-0) e Venezuela (3-1).

Inter, figuraccia in Estonia per Perisic e Brozovic

In Europa, il risultato più sorprendente è quello della Croazia di Perisic e Brozovic, strapazzata dall'Estonia con un perentorio 3-0. Per la prima volta capitano Perisic dopo la partita, si è lamentato delle brutte condizioni del campo di gioco. Joao Mario è invece rimasto relegato in panchina, assistendo da spettatore alla sconfitta casalinga che il suo Portogallo ha patito contro la Svezia (2-3 il risultato finale). Le news Inter dicono che l'unica gioia è arrivata dagli italiani, che hanno ben figurato nel 2-1 imposto all'Olanda ad Amsterdam: decisivo proprio Eder, in gol all'11', ma buona gara anche per Gagliardini, subentrato a De Rossi al 37'. Sul finire del match ha trovato spazio anche D'Ambrosio, al suo debutto in Nazionale, mentre Candreva non è stato utilizzato dal ct Ventura.

Per chiudere, serata agrodolce per gli InterNazionali asiatici. In Australia Sainsbury è stato elogiato dopo la bella prestazione nel 2-0 con cui i 'Canguri' hanno steso gli Emirati Arabi Uniti, mentre è stata molto meno positiva la serata di Nagatomo, impegnato con il suo Giappone contro la Thailandia: il numero 55 nerazzurro - tra i possibili partenti nella prossima sessione di calciomercato - è stato autore di uno svarione clamoroso in area che lo ha poi costretto a causare un calcio di rigore. Il penalty è stato parato, e i nipponici si sono imposti per 4-0.