Tottenham, UFFICIALE: stagione finita per Lamela!

INFORTUNIO LAMELA TOTTENHAM - Stagione finita per Erik Lamela. Nel mirino dell'Inter sul calciomercato, l'ex romanista è fermo da diversi mesi per un infortunio al fianco. Il Tottenham nel pomeriggio di mercoledì ha reso noto che l'argentino dovrà ricorerre ad un'operazione per risolvere il problema: "Lamela si sottoporrà ad un intervento chirurgico sabato per risolvere il suo problema al fianco e tornerà a giocare nella prossima stagione - recita il comunicato ufficiale degli 'Spurs' - Il giocatore si è sottoposto ad un programma di riabilitazione dopo l'infortunio dello scorso novembre: i risultati del trattamento sono stati positivi, però non sufficienti da permettere a Erik di essere nelle migliori condizioni per scendere in campo. Così, dopo un'ulteriore consultazione con degli specialisti, si è convenuto che la migliore soluzione fosse quella di ricorrere ad un intervento chirurgico".



