PASSENGERS - 'Ibra' ha un conto in sospeso. Coutinho è tornato!

29/03/2017 19:00

PASSENGERS CALCIOMERCATO STRANIERI EX SERIE A / Torna su Calciomercato.it l’appuntamento settimanale con 'Passengers'. Ecco le ultime notizie di mercato in merito agli ex stranieri della Serie A, con i top e i flop della settimana. Ibrahimovic ha ancora un lavoro allo United, mentre Sanchez la fila aumenta per Sanchez. Bene Coutinho, Bradley e Sanchez. Delude Romero.

Passengers - Notizie di calciomercato degli ex stranieri della serie A

ZLATAN IBRAHIMOVIC (Manchester United): si fa un gran parlare del futuro di Ibra, che sembra ora più vicino allo United: "Non lascio un lavoro non finito. Questo è un club fantastico e sono abituato ad arrivare, vincere e poi andare via".

ALEXIS SANCHEZ (Arsenal): sembra destinato a lasciare il club di Wenger, scegliendo con calma in state la propria destinazione. Per Sanchez si scatenerà un'asta con Inter e Juventus interessante in Italia, mentre all'estero sono pronti Bayern, Atletico e Chelsea.



TOP DELLA SETTIMANA

MICHAEL BRADLEY (USA): protagonista nel match contro Honduras per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Gli USA non mollano, quarti a tre punti dal secondo posto e Bradley mette la firma in uno spettacolare 6-0 con una perla da fuori area.

ALEXIS SANCHEZ (Cile): continua a mostrare fiero perché tanti club lo vogliano strappare all'Arsenal. Segna la 37esima rete per il suo Cile, raggiungendo Salas, maggior cannoniere della Roja. Offre anche un assist e, sul 3-1, si concede il lusso di sbagliare un rigore. Un vero leader, anche se 'umano'.

PHILIPPE COUTINHO (Brasile): nella gara decisiva, che vale la qualificazione a Russia 2018, Coutinho si fa trovare pronto. L'infortunio è ormai un ricordo e rende chiaro il concetto contro il Paraguay, aprendo le danze per la festa verdeoro.



FLOP DELLA SETTIMANA

SERGIO ROMERO (Argentina): pessima la prova dell'albiceleste contro la Bolivia, con Romero che si classifica tra i peggiori. Orribile il suo posizionamento in occasione della prima rete dei padroni di casa, così come l'uscita sul secondo gol incassato. La difesa ha grosse responsabilità ma l'ex Sampdoria non fa nulla per aiutare