Juventus, da Dani Alves a Marchisio: le soluzioni al crack di Pjaca

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

29/03/2017 17:51

JUVENTUS ALLEGRI PJACA - Gli esami strumentali a cui si è sottoposto nelle scorse ore Marko Pjaca non lasciano scampo per le news Juventus: lesione del legamento del ginocchio e almeno sei mesi di stop per il giovanissimo talento croato. La parentesi delle Nazionali costa carissima a Massimiliano Allegri, che per l'ultima - e decisiva - parte di stagione dovrà fare a meno di un puntello prezioso per il reparto offensivo, specialmente dopo dopo il definitivo passaggio al 4-2-3-1 a trazione anteriore.

Juventus, infortunio Pjaca: tutte le soluzioni per Allegri

L'ex esterno della Dinamo Zagabria - sbarcato a Torino nell'ultimo calciomercato estivo - rappresentava un ricambio utilissimo per far ruotare le quattro 'stelle' del settore offensivo, con il tecnico bianconero che adesso dovrà rivedere un po' i suoi piani nel momento in cui dovrà far uso del turnover. Un paio di soluzioni senza cambiare schieramento, già peraltro sperimentate da Allegri, porterebbero all'avanzamento sulle ali di Dani Alves e Sturaro, o eventualmente anche di Alex Sandro. Inoltre, il baby della Primavera Kean quando recupererà a sua volta dall'infortunio rimediato al Viareggio (circa due settimane di stop), verrà probabilmente aggregato in pianta stabile alla prima squadra, con il classe 2000 che oltre alla casella di vice-Higuain potrebbe ricoprire anche uno dei tre ruoli sulla trequarti.



Tralasciando invece il 4-2-3-1, Allegri avrebbe la possibilità in alcune partite di ricorrere nuovamente al centrocampo a tre con l'inserimento nell'undici titolare di Marchisio e puntare sul tridente d'attacco: optando per questa soluzione, Dybala potrebbe agire sia ai lati di Higuain che da classico numero dieci dietro il 'Pipita' e Mandzukic. Adesso toccherà al mister livornese trovare le alchimie giuste per ovviare alla tegola Pjaca e far continuare a volare la Juventus in un finale di stagione che si preannuncia infuocato.