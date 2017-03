Calciomercato Napoli, Roberto come Lorenzo: Zeman pronto ad accogliere un altro Insigne

Claudio Cafarelli (@claudioc7)

29/03/2017 18:36

ROBERTO INSIGNE CALCIOMERCATO - In attesa di novità di calciomercato sul fronte rinnovi, Roberto Insigne, fratello del numero 24 del Napoli, continua il suo percorso di crescita. Il sogno nel cassetto è quello di vestire la maglia azzurra accanto a Lorenzo, come dichiarato tante volte, e così da circa tre anni affronta ogni avventura con lo stesso spirito: apprendere dai più grandi, giocare e farsi notare dalla società proprietaria del suo cartellino. Dopo le esperienze con Perugia, Reggina ed Avellino, ora sta provando a centrare la salvezza con il Latina in serie B. Dieci presenze e due assist per lui, dopo aver trascorso metà della stagione a Napoli sotto gli ordini di Maurizio Sarri. Sei mesi di apprendistato ad allenarsi ogni giorno con i big e con suo fratello, Lorenzo Insigne diventato uno dei trascinatori del Napoli.

Napoli: Roberto Insigne come Lorenzo, con Zeman per diventare grande

Ma c'è tempo per i sogni, non bisogna avere fretta. Il progetto del Napoli sembra ricalcare in qualche modo quello costruito per Lorenzo Insigne. Roberto è un osservato speciale tra i giovani lanciati negli ultimi anni e le sue qualità devono essere gestite al meglio. E allora perché non affidarsi di nuovo a Zdenek Zeman? Proprio l'allenatore boemo lo volle prima a Foggia e poi a Pescara. Due esperienze fondamentali per la crescita del talento di Frattamaggiore che si impose in breve tempo come uno dei talenti italiani più interessanti degli ultimi anni. Ora nel calciomercato Napoli si parla di un sondaggio del Pescara proprio per Roberto Insigne. Come il fratello, anche il ragazzo piace molto a Sebastiani e a Zeman, pronti a cancellare questa stagione e costruire una squadra in grado di poter riconquistare subito la serie A. Il Napoli valuta un trasferimento in prestito con riscatto e contro-riscatto. Fratelli Insigne uniti nel destino, lo stesso percorso per diventare grandi e conquistare un posto da protagonista nel Napoli.