29/03/2017 17:29

ITALIA SAN MARINO EMERGENTI / Sarà San Marino l'avversaria dell'Italia nell'amichevole del 31 maggio in programma ad Empoli: in campo agli ordini di Ventura scenderanno i campo gli 'emergenti' cioè i calciatori che hanno preso parte agli stage voluto dal commissario tecnico. Tre gli ulteriori stage in calendario: 11 e 12 aprile, il 2 e 3 maggio e il 29 e 30 maggio, con la chiusura proprio con l'amichevole con la Nazionale.

B.D.S.