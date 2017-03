Sampdoria-Inter, Giampaolo sempre in emergenza

29/03/2017 17:13

SAMPDORIA INTER SCHICK / Continua l'emergenza in attacco per Giampaolo in vista del match di lunedì tra Sampdoria e Inter. Oltre a Muriel (che prosegue nel recupero personalizzato), pure Patrick Schick rischia di saltare la sfida con i nerazzurri: anche oggi il 21enne ceco - ko nell'ultima partita contro la Juventus - si è allenato a parte e le sue condizioni verranno valutate giorno per giorno. In caso di forfait di Schick, Giampaolo potrebbe optare per Quagliarella unica punta supportato da due fantasisti (Praet, Bruno Fernandes e Alvarez a contendersi due maglie).

G.M.