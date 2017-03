Calciomercato, ESCLUSIVO: il Gremio non molla Rolon

ESCLUSIVO

29/03/2017

ESCLUSIVO ROLON GREMIO / Autore del suo primo gol ufficiale con la prima squadra dell'Argentinos Junior lo scorso weekend, Esteban Rolon continua a catalizzare le attenzioni di diverse squadre straniere. Secondo le informazioni in possesso di Calciomercato.it, infatti, anche di recente il Gremio ha confermato il proprio interessamento per il centrocampista centrale e vorrebbe accelerare i tempi nell'intento di anticipare i club europei, portoghesi e turchi in particolare. Munito di passaporto comunitario, il centrocampista 21enne è stato paragonato in passato all'ex Inter, Cambiasso.

D.T.