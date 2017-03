FOTO - Portogallo, inaugurato il Cristiano Ronaldo airport ma il busto...

29/03/2017 16:26

PORTOGALLO AEROPORTO RONALDO BUSTO / Vedersi intitolato un aeroporto quando è ancora in vita, non è cosa da tutti: Cristiano Ronaldo ci è riuscito visto che lo scalo di Madeira da oggi porta il suo nome. Tutto però ha un prezzo e quello pagato dal fuoriclasse del Real Madrid è a forma di busto. La statua che rappresenta il suo volto, infatti, non rispecchia fedelmente i lineamenti di CR7, anzi... Un piccolo pegno a cui magari Ronaldo non ci ha fatto neanche caso.

B.D.S.