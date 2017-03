29/03/2017 16:11

MILAN GALLIANI DONNARUMMA / All'uscita dalla sede delle Lega Serie A, dove si è tenuta in nuova puntata dell'assemblea elettiva senza risultati, l'amministratore delegato del Milan Adriano Galliani ha commentato l'esordio da titolare di Gianluigi Donnarumma con la Nazionale italiana: "Sono contento, come non potrei esserlo", la breve dichiarazione del dirigente rossonero.

B.D.S.