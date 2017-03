29/03/2017 16:00

LEGA SERIE A ASSEMBLEEA / Niente accordo in Lega Serie A: non è stata raggiunta neanche oggi l'intesa tra le grandi e i club medio-piccoli su modifiche allo statuto e futura governance. L'assemblea è stata aggiornata al 13 aprile. Unico accordo raggiunto all'unanimità quello sulle linee guida per la vendita dei diritti tv relativi al triennio 2018-2021.

B.D.S.