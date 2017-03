Calciomercato Inter, da Bastoni a Petagna: nasce l'asse con l'Atalanta

Stefano Migheli

29/03/2017 15:57

CALCIOMERCATO INTER PERCASSI SUNING - Il presidente dell'Atalanta Percassi ha avuto modo di conoscere da vicino il gruppo Suning durante la sua visita cinese. Il numero uno orobico sarebbe rimasto entusiasta dell'organizzazione dei proprietari dell'Inter, utile sia ai fini commerciali ma anche in ottica calciomercato. L'obiettivo di Percassi, infatti, è quello di costruire una partnership a 360° col mondo Suning in maniera da ampliare il proprio raggio d'azione su più fronti.

Calciomercato Inter, incontro Percassi-Suning: le ultime

Come riporta il sito cinese 'Cnwest.com', Antonio Percassi ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sul rapporto tra le due proprietà e sugli obiettivi di mercato: “Suning è il miglior esempio di come si possa sollevare il mondo attraverso il calcio - spiega - Sono rimasto colpito dai loro negozi e dalla loro organizzazione, si tratta di un’opportunità storica per sviluppare con Suning una maggiore cooperazione in futuro, non solo nel calcio. E a proposito del passaggio di Gagliardini all'Inter, ribadisco le mie congratulazioni perché hanno ottenuto il miglior centrocampista in Italia: mio ​​figlio Luca e Zhang hanno lavorato a questa collaborazione con successo e con reciproca soddisfazione da ambo le parti - continua - In principio, quando Suning ha preso l’Inter, in Italia c’erano molti dubbi perché non conoscevano il gruppo e il loro modo di operare. Successivamente abbiamo scoperto a piccoli passi la loro forza e le loro possibilità, scoprendo inoltre il forte impatto delle imprese cinesi sul nostro calcio. Suning sta dedicando all'Inter tanta fatica e un forte sostegno finanziario che si traduce in uno sviluppo senza limiti per il futuro.''

Sviluppo senza limiti anche e soprattutto in ottica calciomercato Inter e Atalanta: i nomi più caldi sono quelli che riguardano Andrea Petagna e Andrea Conti, rispettivamente centravanti ed esterno destro di Gasperini. L'ottima stagione ad altissimi livelli li ha fatti esplodere e portati alla ribalta dei grandi club, pronti a mettere le mani su di loro per il futuro. Il colpo Gagliardini ha dato il là ad una collaborazione che potrebbe portare nuovi giocatori sull'asse Bergamo-Milano: oltre ai giocatori già citati, all'Inter piace anche il giovanissimo difensore centrale Bastoni e non è detto che anche il 'Papu' Gomez non possa ritornare in auge tra i desideri della dirigenza. Il percorso inverso, dunque da Milano a Bergamo, potrebbe compierlo Palacio, in scadenza di contratto e pronto a riabbracciare il suo ex tecnico ai tempi del Genoa.