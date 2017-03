Manchester United, Ibrahimovic: "Via a lavoro finito"

29/03/2017 14:54

MANCHESTER UNITED IBRAHIMOVIC / Zlatan Ibrahimovic ha parlato del suo futuro in alcune dichiarazioni rilasciate al 'Manchester Evening News': "Non sono abituato a lasciare un lavoro non finito. Do sempre il 200% quando faccio una cosa. Vado, vinco e poi vado via. Quando succede nessuno ha da ridire: non ho mai lasciato un lavoro non finito".

Sull'esperienza a Manchester, Ibrahimovic spiega: "Mi piace essere qui, in un club fantastico, uno dei più grandi al mondo, con un grande allenatore. Mourinho è un vincente, il tecnico perfetto per questo club. Non sono quante persone hanno la possibilità di essere un giocatore del Manchester United, ma io lo sono, la gente mi ha voluto qui, nel miglior club inglese".

B.D.S.