Calciomercato Milan, i probabili partenti se resta Montella

Matteo Bellan

29/03/2017 14:17

CALCIOMERCATO MILAN / In questa stagione Vincenzo Montella è stato molto bravo a tenere il gruppo unito, anche nei momenti più complicati. Ci sono state sconfitte e pareggi che avrebbero potuto destabilizzare l'ambiente, così come le note vicende societarie. Invece il mister rossonero è riuscito a tenere sereno il clima a Milanello.

In estate, però, andranno prese alcune decisioni per quanto concerne il calciomercato Milan. E' inevitabile che, dando per scontata la permanenza di Montella, alcuni elementi dell'organico possano partire per trovare una sistemazione che garantisca loro maggiore minutaggio. Dunque è lecito attendersi diverse trattative di calciomercato in uscita, anche perché la futura proprietà rossonera vorrà rinforzare la squadra e cederà, in accordo con il tecnico, coloro non ritenuti centrali nel progetto.

Calciomercato Milan, i giocatori in odore di partenza: da De Sciglio a Honda

Andiamo ora ad analizzare quali potrebbero essere i giocatori destinati a lasciare Milanello al termine della stagione attualmente in corso.

PLIZZARI: ha solo 17 anni e viene considerato un predestinato come Donnarumma. Quest'anno è stato già aggregato alla prima squadra, ma in rossonero è chiuso proprio da Gigio e pertanto potrebbe lasciare il Milan in prestito per trovare maggiore spazio e poter crescere.

ZAPATA/GOMEZ: il club sta cercando un nuovo difensore centrale, si parla molto del possibile arrivo di Musacchio, e dunque uno dei due sudamericani può salutare. Entrambi sono stati considerati delle riserve da Montella nel corso della stagione, visto che i titolari designati erano Romagnoli e Paletta. Bisognerà vedere se il Milan preferirà l'esperienza del colombiano oppure la freschezza del paraguayano.

DE SCIGLIO: il suo contratto scade nel giugno 2018 e al momento non è partita alcuna trattativa per il rinnovo, a causa soprattutto delle note vicende societarie che hanno coinvolto il club e dell'interesse della Juve. Quando il closing della cessione sarà effettuato, la futura dirigenza del Milan si siederà al tavolo con Mattia e il suo entourage per capire le loro intenzioni. Le ultime voci danno il terzino milanese lontano da Milanello, con Juventus e Bayern Monaco sulle sue tracce. Montella ha puntato su di lui, però forse non basterà per trattenerlo.

ANTONELLI: è molto legato al Milan, squadra in cui è cresciuto fin dalle giovanili, però con Montella non ha trovato molto spazio. Potrebbe valutare l'ipotesi di andarsene, nel caso in cui il mister desse il via libera e gli arrivassero delle buone offerte.

POLI: anche per l'ex di Sampdoria e Inter poco spazio nel corso di questa stagione. Da alcune sessioni di calciomercato il suo nome viene dato in uscita e poi invece finisce per restare. Questa volta, però, il suo addio viene dato per certo anche in virtù di un contratto con scadenza giugno 2018.

HONDA: sicura la sua partenza. Il contratto del giapponese scade tra pochi mesi e il Milan non ha manifestato l'intenzione di rinnovarlo. Per l'ex CSKA Mosca il futuro può essere nella Major League Soccer oppure in Premier League. Dopo una stagione anonima in rossonero, il suo desiderio è quello di rilanciarsi altrove anche per non perdere la Nazionale.

BACCA: è il bomber principe della squadra, eppure la sua permanenza è sempre in dubbio. Per caratteristiche non è il centravanti preferito da Montella, in quanto poco propenso a partecipare alla manovra di gioco della squadra. E' più un killer d'area di rigore, che aspetta l'occasione propizia per andare in gol. Viaggia anche verso i 31 anni e dunque la dirigenza può considerare pure questo fattore per decidere di venderlo e ricavare una buona somma da reinvestire su una nuova punta.