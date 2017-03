29/03/2017 14:44

MILAN MONTOLIVO / Continuano a rientrare i Nazionali. Oggi è stata la volta di Donnarumma, Romagnoli, De Sciglio e Deulofeu. In attesa di ritrovare i sudamericani e Honda, Vincenzo Montella ha lavorato con il resto del gruppo. La notizia di giornata in casa Milan è legata a Montolivo. Il centrocampista - come si legge sul sito ufficiale del club - anche oggi si è allenato con il gruppo. Prosegue così il suo programma di recupero.

M.S.