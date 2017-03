Barcellona, infortunio Arda Turan: il comunicato UFFICIALE

29/03/2017 14:40

BARCELLONA ARDA TURAN INFORTUNIO / Una pausa delle nazionali infausta per il Barcellona: dopo la maxi squalifica per Messi, che torna in Spagna con il morale non certo alle stelle, i blaugrana devono fare i conti anche con l'infortunio di Arda Turan. Il centrocampista turco, in campo contro la Finlandia con la maglia della sua nazionale, ha riportato una lesione al muscolo adduttore come comunicato dal club catalano in una nota stampa. Per lui previste tre settimane di stop: salterà quindi la doppia sfida Champions con la Juventus.

B.D.S.