Atalanta, 'alleanza' con l'Inter: Percassi in Cina con Zhang

29/03/2017 14:27

ATALANTA INTER PERCASSI ZHANG / L'alleanza tra Atalanta e Inter diventare sempre più concreta: dopo il trasferimento di Roberto Gagliardini dal nerazzurro di Bergamo a quello di Milano, le due società continuano nella loro sinergia. La dimostrazione è il viaggio cinese del presidente del club orobico, Antonio Percassi a Nanchino, sede del colosso Suning, in compagnia di Steven Zhang, figlio del numero uno del gruppo cinese. Una visita per parlare non solo di calcio ma anche delle possibilità di una cooperazione anche in affari per le due proprietà.

B.D.S.