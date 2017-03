Calciomercato Lazio, non solo Milinkovic-Savic: rinnovi in vista per i giovani biancocelesti

29/03/2017 14:05

CALCIOMERCATO LAZIO MILINKOVIC-SAVIC PORTANOVA / "Nessun problema per il rinnovo di Milinkovic-Savic con la Lazio", aveva parlato cosìll’agente del calciatore, Mateja Kezman, in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it.

Parole che trovano sempre più conferme. Il prolungamento del contratto per il centrocampista dovrebbe arrivare, infatti, dopo Pasqua. In casa Lazio non sarà però l'unico a prolungare il contratto. I biancocelesti - si legge su 'GazzaMercato' - vogliono blindare anche il giovane Manolo Portanova pronto a firmare così come i giovani Lombardi e Murgia.

M.S.