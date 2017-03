Calciomercato Sampdoria - Pradè su Schick, Muriel e Torreira

29/03/2017 13:50

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PRADE INTER / Sono tanti i calciatori che si stanno mettendo in mostra con la maglia della Sampdoria in questa stagione. Tra questi c'è certamente l'attaccante Schick, finito nel mirino dell'Inter, che i blucerchiati sfideranno domenica: "Abbiamo ancora qualcosa da dire - ammette il ds dei blucerchiati, Pradè ai microfoni di 'La Gazzetta dello Sport' - Ci teniamo a far bene in queste nove partite e ad ottenere il massimo dei punti. E’ stata la prima stagione di Giampaolo con dei giocatori nuovi. Una stagione di crescita dove ci siamo levati tante soddisfazioni e abbiamo avuto una crescita patrimoniale e calcistica importante. Schick? E' troppo presto per parlare di calciomercato. Patrik Schick è un calciatore della Sampdoria. Muriel ci farà divertire anche sul mercato quest'estate? Vedremo..."

TORREIRA - Rinnovo di Torreira in stallo - "Ha un contratto in essere - prosegue Pradè - Vediamo alla fine della stagione cosa succederà".

M.S.

