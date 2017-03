Juventus, Marko Pjaca il gioiello di cristallo: tutti gli infortuni del croato

Giuseppe Barone

29/03/2017 13:46

JUVENTUS PJACA INFORTUNI / La sosta per gli impegni delle nazionali ha come sempre suscitato una marea di polemiche, soprattutto in casa Juventus. Tra ritorni anticipati, ammonizioni 'curiose' e un caso Barzagli che ha rubato la scena nel weekend gli spunti non sono di certo mancati. Poi c'è stato anche il campo, lì dove non c'entrano nulla le polemiche, calciomercato ed altri discorsi extra calcistici. Solo il pallone a farla da protagonista. In casa Juventus però le cose non sono andate proprio come previsto. Se nei giorni scorsi Allegri avrà di certo accolto con gioia i ritorni anticipati dei vari Higuain, Alves, Pjanic e Mandzukic, non potrà che essersi 'arrabbiato' per l'ennesimo infortunio di Marko Pjaca. Il classe 1995 di casa Juventus ha infatti disputato regolarmente l'amichevole della Croazia contro l'Estonia. Pesante ko per 3-0 degli uomini in maglia a scacchi ma soprattutto infortunio pesante per lo spesso Pjaca, uscito in lacrime.

Marko Pjaca, il primo stop a ottobre: tornerà la prossima stagione

Sin da subito si è temuto qualcosa di grave e nella giornata di oggi è arrivata anche la prima conferma. stagione finita per Pjaca, che stando a quanto rivelato dalla federazione croata ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore. Atteso presto anche l'intervento chirurgico che lo allontanerà dai campi per diversi mesi. Pjaca però non è di certo nuovo ad infortuni. Il talento ex Dinamo Zagabria infatti già ad inizio stagione in maglia bianconera è stato un protagonista delle news Juventus per i problemi fisici, prima delle prodezze in campo. Un'infiammazione alla testa del perone ne ha infatti pregiudicato l'utlizzo tra ottobre e dicembre, facendogli perdere la bellezza di 14 partite e tenendolo ai box addirittura 73 giorni. Numeri alla mano la prima annata di Pjaca con la casacca juventina si chiuderà con 3 reti in 21 presenze.