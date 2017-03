29/03/2017 13:24

NEWS JUVENTUS/ Stagione finita anzitempo per Marko Pjaca, talento della Juventus uscito per infortunio dal campo nell'amichevole tra la sua Croazia e l'Estonia. Come si legge sul sito della Nazionale croata, Pjaca ha rimediato una lesione al legamento crociato anteriore. Il calciatore dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico che lo costringerà a restare lontano dai campi per diversi mesi.

S.F.