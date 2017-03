Nazionali Roma: Dzeko fa 50, Alisson 'mondiale', ansia De Rossi

Michele Spuri

29/03/2017 13:11

NAZIONALI ROMA \ Dopo le prime partite valide per la fase a gironi della qualificazione ai Mondiali 2018, ieri sono andate in scena alcune amichevoli delle nazionali, prima del ritorno nei rispettivi club. In ottica news Roma, Daniele De Rossi con l’Italia ha affrontato l’Olanda di Strootman ad Amsterdam, con la partita che si è conclusa 2-1 in favore degli azzurri. Il primo è stato in campo per 35’ prima della sostituzione obbligata da parte di Ventura, a causa della botta alla schiena la cui entità verrà valutata nelle prossime ore. L’olandese, invece, è stato sostituito nell’intervallo.

Nazionali Roma: Nainggolan non riposa, ecco Veramaelen

Spettacolare 3-3 tra la Russia e il Belgio, con Radja Nainggolan che è rimasto in campo per l’intera partita, mentre Thomas Vermaelen è stato sostituito a pochi minuti dal termine. Il Brasile di Alisson, invece, continua a vincere, qualificandosi così per i Mondiali 2018. Per l’estremo difensore verdeoro 90 minuti e porta imbattuta. Soltanto panchina per Mohamed Salah, mentre il suo Egitto vinceva per 3-0 contro il Togo. Infine gol per Edin Dzeko nella vittoria della Bosnia in Albania per 2-1. L’attaccante giallorosso, sostituito al 59', ha sbloccato le marcature al 7’ grazie alla rete dal dischetto, segnando il suo 50esimo gol con la maglia della nazionale.