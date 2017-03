Calciomercato Milan, Deulofeu: "In Nazionale grazie ai rossoneri. Futuro? Penso solo al presente"

29/03/2017 13:17

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Deulofeu si è ripreso la Nazionale. L'attaccante spagnolo è stato protagonista nella sfida amichevole della Spagna contro la Francia grazie al rigore procurato e al gol che ha fissato il risultato sul 2 a 0.

Merito di questa rinascita è certamente anche del Milan, che a gennaio ha creduto in lui. Il futuro dell'ex Everton, però, resta tutto da scrivere: "Se non fossi arrivato al Milan non sarei qui - ammette Deulofeu al termine del match di ieri - Montella mi ha dato tanta fiducia. Penso solo al presente, vedremo cosa succederà in futuro. L'obiettivo è di andare in Europa. Mi auguro di andare altre volte in Nazionale".

M.S.