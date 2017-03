Juventus, Buffon e l'accoglienza di Napoli: "Abbiamo scherzato con Higuain"

29/03/2017 13:16

NEWS JUVENTUS/ Napoli e Juventus si affronteranno due volte al 'San Paolo' nel giro di tre giorni: domenica in campionato e mercoledì in Coppa Italia. Una doppia sfida alla quale Buffon si prepara così: "Affronteremo una rivale molto temibile come il Napoli, con il giusto entusiasmo e l'attenzione che merita. Se ho parlato con Higuain? Abbiamo scherzato sull'accoglienza di Napoli sempre molto calorosa. Panchina d'oro a Sarri? Il Napoli è una delle espressioni migliori di calcio a livello internazionale, questo è indubbio. Penso che grandi meriti vanno all'allenatore perché è innegabile che ci sia un'identità di gioco riconducibile a lui. Tanti meriti vanno anche ai giocatori perché senza di loro non si va nulla. Penso però che il top della consacrazione è arrivare ai risultati, a vincere" ha spiegato a 'Sky Sport' il capitano della Juventus.

S.F.