Calciomercato Roma, il Siviglia lavora già al 'dopo Monchi'

29/03/2017 12:51

CALCIOMERCATO ROMA MONCHI / In attesa dell'annuncio ufficiale dell'arrivo di Monchi a Roma, il Siviglia è alla ricerca di un nuovo direttore sportivo sul calciomercato: secondo quanto si legge sulle pagine di 'Estadio Deportivo', la soluzione interna è rappresentata da Oscar Arias, attuale segretario tecnico del club e stretto collaboratore di Monchi, ma non si esclude l'arrivo di un ds da un altro club. In questo caso, l'indiziato principale sarebbe Fran Garagarza, attuale ds dell'Eibar e in scadenza di contratto a giugno.

S.D.

