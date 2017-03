Calciomercato Roma, tutti in fila per Pellegrini: numeri e retroscena

Michele Spuri

29/03/2017 12:40

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI / Nato a Roma il 19 giugno 1996, Lorenzo Pellegrini è sicuramente uno dei nomi più caldi del calciomercato. Entrato nel settore giovanile della Roma a 9 anni, ha fatto tutta la trafila con i giallorossi: giovanissimi nazionali, allievi nazionali fino alla primavera di Alberto De Rossi. Proprio negli allievi, però, Pellegrini fu fermato circa 4 mesi per problemi cardiaci. Fece il suo esordio nella prima squadra, sotto la guida di Rudi Garcia, il 22 marzo 2015 entrando al 67’ della partita contro il Cesena. L’estate successiva, però, viene venduto al Sassuolo, dove con Di Francesco cresce sotto tutti i punti di vista, diventando anche un perno fondamentale del centrocampo neroverde (19 presenze e 3 gol nel primo anno con gli emiliani, 23 partite 5 reti e 4 assist nella stagione in corso). Un'annata magica, dunque, che sta portando i suoi frutti anche con l'Italia Under 21, come testimoniano i due gol realizzati di recente contro Polonia e Spagna.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Pellegrini

Durante il suo percorso di crescita nel settore giovanile del club capitolino, Pellegrini, aveva incontrato Vincenzo Montella, allora allenatore dei giovanissimi Nazionali (dal 2009 al 2011). Il centrocampista romano deve molto al tecnico che poi diventò, anche se per pochi mesi, tecnico della prima squadra giallorossa. Adesso però i due potrebbero incontrarsi di nuovo, ma né alla Roma e né al Sassuolo, bensì al Milan. Montella avrebbe fatto alla dirigenza rossonera proprio il nome di Pellegrini, il quale però resta un nome caldissimo anche per il calciomercato Roma, visto il diritto di recompra per 10 milioni di euro al termine della stagione. Su di lui ci sono anche Inter e Juventus.