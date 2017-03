29/03/2017 12:56

CALCIOMERCATO BETIS/ Ai microfoni di 'Abc.es', Joaquin ha parlato così del suo futuro al Betis: "Se vedremo Joaquin al Betis anche la prossima stagione? Sì, non ci sono dubbi, o almeno non li ho io. L'infortunio? Ho tenuto duro, ma sono cose che succedono nel calcio e quando hai 35 anni, non puoi recuperare come se ne avessi 20".

S.F.