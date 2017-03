Calciomercato Napoli, da Sakho a El Shaarawy: quante novità per Sarri

Antonio Papa (Twitter: @antoniopapapapa)

29/03/2017 11:32

NAPOLI PUNTO MERCATO / Il Napoli prepara la doppia sfida contro la Juventus, che 'rischia' di essere molto importante nel definire la strada che prenderà il resto della stagione. Ma è inevitabile che alla fine di marzo inizino a rinfocolarsi le voci di mercato, quelle che vogliono gli azzurri già al lavoro per la prossima stagione, con o senza (per il momento più con che senza) Sarri. Giuntoli si muove su più fronti: le necessità sono tante, dal portiere al difensore, ma molto è legato anche ai rinnovi di contratto in sospeso, Insigne, Ghoulam e Mertens. Novità che condizioneranno il mercato, ma fino a un certo punto.

Il mercato del Napoli fra Perin, Sakho e gli esterni d'attacco

I rinnovi, dicevamo. E' naturale che il punto di partenza del calciomercato Napoli sia la conferma di chi in questo momento sta facendo la differenza in campo. Il principale indiziato a lasciare l'azzurro, in questo momento, è Faouzi Ghoulam, che proprio non riesce a mettersi d'accordo per prolungare il suo contratto. Le offerte non mancano: dovesse andar via Sarri avrà un sostituto degno di tal nome. I nomi sono davvero tanti: Grimaldo, Rodriguez, Kolasinac. Non passa mai di moda anche De Sciglio, per il quale però la Juventus è in netto vantaggio. Attenzione anche ai centrali difensivi: Tonelli non dà garanzie sul piano fisico, Maksimovic procede il suo (lentissimo) processo di adattamento al 'sarrismo'. Se Koulibaly dovesse andar via (ma solo per un'offerta monstre), prende quota il nome di Sakho del Liverpool per un'eventuale sostituzione. Per la porta i nomi sono quelli che girano da settimane: Perin, Meret, Neto, Cragno, con l'ipotesi Szczesny sullo sfondo. A centrocampo si parla tanto di Franck Kessie, ma prima dovrebbe uscire uno dei cinque titolarissimi attuali (Jorginho?). In avanti l'incognita è legata - neanche a dirlo - agli spinosi rinnovi di Insigne e Mertens. Un esterno potrebbe arrivare: i nomi più 'freschi' sono El Shaarawy e Denis Suarez, insieme a Rashica, Traorè e Castillejo, tutti nomi di grido per le fasce del Napoli. Cosa manca? Di sicuro un terzino destro che dia un po' d'aria a Hysaj, e lì i nomi sono davvero tanti e si fanno da più di un anno: Conti, Widmer, Vrsaljko (infortunato), Karsdorp. Ma c'è tempo, tanto tempo: fra qualche settimana la situazione sarà sicuramente più chiara.