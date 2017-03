Calciomercato, Juventus su Verratti, idea Sanchez per l'Inter e Milan su Keita

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

29/03/2017 12:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER MILAN / Anche se per motivi differenti, il prossimo calciomercato di Juventus, Inter e Milan sarà cruciale per la loro crescita. La Juventus è ormai riuscita a raggiungere il livello delle altre big d'Europa, mirando ancora una volta alla finale di Champions League. Soltanto rispetto per il Barcellona ma nessun timore. Una vittoria sarebbe cruciale ma non festeggiata come un'impresa. La rosa bianconera è ricca di campioni ma delle migliorie sono possibili e forse necessarie. Se lo scorso mercato Juve è stata caratterizzato dall'arrivo del top player Higuain, il prossimo potrebbe vedere il centrocampo come reparto prescelto per l'investimento più ricco.

L'Inter dovrà invece dare un chiaro segnale di crescita e, sotto l'aspetto della guida tecnica, anche di continuità. Tanti i nomi accostati alla panchina nerazzurra ma il lavoro di Pioli sta dando i propri frutti. La squadra si sta adattando a lui e cambiare nuovamente in estate potrebbe essere deleterio. Superato lo scoglio del 'Fair Play' finanziario, che impedirà a Suning di investire fin da subito, i tifosi aspetteranno con ansia di veder fruttare i 150 milioni di euro promessi. Che si giochi in Europa Leauge o in Champions il prossimo anno, l'Inter dovrà dare un segnale chiaro soprattutto al campionato. Al fianco di Napoli e Roma dovrà lottare per infastidire la Juventus e magari farla crollare dal trono che la vede seduta da sei anni ormai.

Il Milan è invece ancora in una fase primordiale. Si attende il closing e soprattutto c'è curiosità per capire se le promesse economiche per ora paventate dalle controparti italiane troveranno un riscontro concreto. Servirà un mercato d'altri tempi per dare fiducia ai big in rosa, ispirare i tifosi e tentare l'assalto almeno alquarto posto che, dal prossimo anno, varrà la Champions League.

Calciomercato Juventus, Verratti può regalare ad Allegri il bel gioco che manca

Uno degli argomenti più discussi in casa Juventus quest'anno è stato quello del bel gioco. I bianconeri sono cinici e soprattutto non hanno sempre bisogno di segnare 2-3 reti per vincere un incontro. Il successo di misura è nel DNA della squadra, anche se Allegri ha provato a cambiare le carte in tavola con un nuovo modulo, decisamente più aggressivo. Tanti attaccanti in campo per riuscire a chiudere gli avversari nella propria metà campo.

Un sistema che ha per ora dato equilibrio, soprattutto in Italia, anche se pare irrealizzabile contro squadroni contro il Barcellona. Per questo motivo e non solo Allegri avrebbe bisogno di un regista basso da porre dinanzi la difesa, in grado di proteggere palla e dettare i tempi della squadra. Un campione tra i campioni dunque, un giocatore ormai formatosi che ritiene sia giunta l'ora di cambiare.

Verratti risponde a queste esigenza ma il PSG non intende cederlo. L'unico modo per strapparlo al club parigino sarebbe avere dalla propria la volontà dello stesso regista, che però dovrà fare i conti anche con offerte importanti dall'estero. Non ha escluso un ritorno in Italia, rilasciando dichiarazioni d'apprezzamento per la serie A. L'ipotesi Barcellona però è a dir poco allettante. Intanto la Juventus analizza la situazione e non pare spaventata da un possibile investimento. Per Verratti potrebbero essere messi sul piatto ben 80 milioni di euro.

Calciomercato Inter, Suning votata all'attacco: si sogna Sanchez

E' innegabile come la difesa dell'Inter necessiti di nuovi titolari. Al di là di un ricambio generazionale, è ora che soprattutto sulle fasce (arretrate) ci si fiondi su calciatori di caratura internazionale. Possibili interventi nella retroguardia dunque, mentre a centrocampo si punterà soprattutto a trattenere alcuni talenti come Brozovic e Perisic.

Il vero colpo che farà innamorare definitivamente i tifosi della 'nuova' dirigenza cinese potrebbe giungere in attacco. E' questo il reparto dei sogni, quello in grado di regalare maggiori emozioni e, data la delicata situazione all'Arsenal, il principale obiettivo pare proprio Alexis Sanchez.

Tanta la concorrenza, in Italia e all'estero, con Suning che ha i fondi necessari per non dover temere una lunga e dispendiosa asta. Sanchez ha 28 anni ed è nel pieno della forma. In Italia ha dato spettacolo e la prospettiva di ritrovarsi al centro del progetto nerazzurro potrebbe allettarlo non poco. Da luglio in poi i nerazzurri saranno liberi di far mercato, anche se, con Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco in pista, pare difficile ipotizzare che questa trattativa possa risolversi nelle prime fasi del mercato Inter.

Calciomercato Milan, Montella vola sulle fasce: idea Keita

Il mondo rossonero attende il prossimo 14 aprile con grande ansia. Il giorno dopo ci sarà il derby ma per la prima volta non sarà la principale preoccupazione dei tifosi del 'Diavolo'. Li pare pronto a prendere le redini del club, affidandosi al fondo statunitense Elliott.

Berlusconi ha garantito per la nuova dirigenza orientale, sottolineando come i documenti prevedano investimenti nei prossimi anni. Il club punta a rialzarsi in fretta, già a partire dal prossimo mercato Milan. Difficile arrivare a nomi come Aubameyang, in ascesa e nel mirino di top club, anche se non sarebbe del tutto da escludere un colpo a effetto come Fabregas, che garantirebbe le giuste geometrie a Montella.

Il tecnico partenopeo vorrebbe donare alla sua squadra un po' di quel bel gioco visto a Firenze. In questa stagione la praticità ha dominato sull'estetica ma, col talento del Chelsea a centrocampo e delle fasce rapide e giovani, un buon connubio potrebbe trovarsi. Suso è esploso sotto la gestione dell'aeroplanino' e al suo fianco, soprattutto se non dovesse restare Deulofeu, potrebbe esserci Keita.

Il giovane esterno della Lazio non sembra intenzionato a rinnovare il proprio contratto. Questo ha scatenato la concorrenza, con il Milan che non parte in pole position. La storia e il fascino rossonero però potrebbero fare la differenza, con Keita che avrebbe un posto da titolare garantito.