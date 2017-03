Calciomercato Inter, insidia Chelsea per un centrocampista

29/03/2017 12:15

CALCIOMERCATO INTER MOUSSA SISSOKO CHELSEA / Antonio Conte è a un passo dal trionfo in Premier League con il Chelsea e l'anno prossimo darà l'assalto alla Champions. Per farlo, ha in mente una campagna di rafforzamento notevole. Uno degli obiettivi, secondo il 'Mundo Deportivo', è Moussa Sissoko. Il francese non sta rendendo come ci si aspettava al Tottenham e potrebbe partire per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. L'inserimento del club di Abramovich è una brutta notizia per Inter e Milan, che da tempo seguono il giocatore. Le due milanesi dovranno mettere mano al portafoglio se non vorranno essere beffate.

N.L.C.