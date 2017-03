Calciomercato Lazio, Diogo Jota e Danilo 'regali' di Mendes?

29/03/2017 12:26

CALCIOMERCATO LAZIO/ Il presente della Lazio ha due volti: quello dell'Europa League, obiettivo da raggiungere attraverso il campionato, e quello della Coppa Italia che passa attraverso la semifinale con la Roma. Il futuro, invece, dipenderà dal calciomercato che Lotito e Tare porteranno avanti insieme per la decima stagione di fila. Tanti i nomi accostati al club capitiloni nelle ultime settimane: da Giovanni Simeone a Gonzalo Rodriguez, passando per Ruben Neves e Klaassen. A questi, potrebbero aggiungersi altri due obiettivi del calciomercato Lazio: Diogo Jota e Danilo.

Calciomercato Lazio, idee Diogo Jota e Danilo

Il motivo? Fanno parte della Gestifute, la 'scuderia' del re dei procuratori Jorge Mendes. Il portoghese, nella scorsa estate, ha piazzato a Roma Wallace, centrale del Monaco reduce dal prestito al Braga. Ad un anno di distanza, la collaborazione potrebbe proseguire con altri due calciatori. Diogo Jota è una punta mobile che sarebbe perfetta sia come sostituto di Keita che come spalla di Immobile. In questa stagione ha giocato al Porto ma appartiene all'Atletico Madrid. I 'Colchoneros', abbondanti nel reparto offensivo, non si opporrebbero ad un nuovo prestito. Danilo, invece, è un volante brasiliano classico, bravo ad impostare e a contenere. Entrambi classe 1996, farebbero al caso della Lazio: con la 'benedizione' di Jorge Mendes, potrebbero ritrovarsi insieme nella sponda biancoceleste della capitale.

S.F.