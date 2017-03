Calciomercato Milan, super Deulofeu in Nazionale: difficile trattenerlo

Matteo Bellan

CALCIOMERCATO MILAN DEULOFEU / Si complica la possibile permanenza di Gerard Deulofeu in maglia rossonera in vista del prossimo calciomercato estivo, dopo l'amichevole Francia-Spagna 0-2 giocata allo Stade de France. Il motivo? La super prestazione dell'esterno offensivo classe 1994. Entrato in campo al 68', poco dopo si è procurato il rigore del vantaggio firmato David Silva e al 77' ha realizzato lui stesso il gol della sicurezza con una conclusione ravvicinata e precisa da vero attaccante d'area.

La performance di Deulofeu, esaltata stamane dal quotidiano 'AS', non ha lasciato indifferenti né l'Everton, proprietario del cartellino, e neppure il Barcellona, che vanta una clausola di 'recompra' da 12 milioni di euro per riprendersi il talento cresciuto nel proprio settore giovanile. E, ovviamente, pure altri club avranno messo gli occhi sul ragazzo. Non si mette bene, dunque, in ottica calciomercato Milan. Anche se con l'arrivo della nuova proprietà cinese, è probabile che si cerchi di trattenere lo spagnolo.

Calciomercato Milan, Deulofeu resta o va?

Deulofeu con le sue ottime prestazioni è riuscito a conquistare sia Vincenzo Montella, che lo conosceva da anni e ha avvallato il suo arrivo, e sia i tifosi del Milan. Il numero 7 rossonero è riuscito a diventare fin da subito un elemento cardine della squadra, complice anche l'infortunio grave capitato a Giacomo Bonaventura che gli ha spalancato le porte della titolarità. Lui ha sfruttato benissimo le occasioni concesse, garantendo un buon apporto sia in fase offensiva che difensiva. Proprio il suo spirito di sacrificio nei ripiegamenti ha stupito e lo ha fatto diventare una sorta di beniamino per i milanisti.

Sono tanti i tifosi che chiedono la sua conferma per la prossima stagione. Però prima bisognerà attendere le mosse del Barcellona, che dovrà decidere se esercitare la clausola per riacquistare il giocatore. Probabile che venga esercitata, considerando la possibilità di rivendere eventualmente Deulofeu e farci una plusvalenza. I rapporti tra il Milan e il Barça sono buoni e ciò potrebbe favorire una eventuale trattativa. Molto dipenderà, comunque, dalla volontà dei catalani e dalle disponibilità economiche rossonere. Una serie di fattori devono incastrarsi per consentire la permanenza di Gerard a Milanello.

