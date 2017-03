Real Madrid, pronta offerta SHOCK per Hazard

29/03/2017 11:47

CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Il Real Madrid insiste nel pressing per Hazard. Il talento belga del Chelsea è ormai uno degli obiettivi dichiarati per la prossima stagione e Florentino Perez, nell'anno delle elezioni presidenziali, vuole regalarsi e regalare ai tifosi un colpo ad effetto sul mercato. Nonostante il giocatore sembri determinato a restare a Londra, secondo il 'Daily Express' è in arrivo dalla Spagna un'offerta sensazionale per i 'Blues': 115 milioni di euro. Il corteggiamento incessante dei 'blancos' potrebbe regalare delle sorprese.

N.L.C.