Calciomercato Milan, pressing di due big su De Sciglio

29/03/2017 11:29

CALCIOMERCATO MILAN DE SCIGLIO JUVENTUS NAPOLI / Il futuro di Mattia De Sciglio al Milan è sempre più in bilico. L'accordo del terzino con il club rossonero scade a giugno del 2018 e le trattative per il rinnovo, per il momento, non avanzano. Su di lui, come già anticipato dalla nostra redazione, torna a farsi pressante il corteggiamento di Juventus e Napoli. Secondo 'Tuttosport', bianconeri e azzurri, che non hanno mai smesso di pensare al laterale difensivo, stanno per dare vita a un duello infuocato anche sul mercato, dopo la doppia sfida che li vedrà di fronte sul campo nei prossimi sette giorni.

N.L.C.