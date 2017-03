Nazionali Napoli, ko per Rog, Mertens a metà, solo panca per Insigne

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

29/03/2017 11:56

NAPOLI PUNTO NAZIONALI / Un martedi internazionale non indimenticabile per i tanti napoletani impegnati nelle varie amichevoli in giro per l'Europa.

Un pari, due sconfitte ed un successo ma senza alcun minuto in campo, questo il borsino dei quattro giocatori del Napoli andati in scena ieri.

Era partito titolare Marko Rog, il colpo a sorpresa del calciomercato estivo, il ragazzino che ha stregato Napoli con i colpi e la qualità mostrata; il croato, però, è uscito dopo un'ora di gioco e con un pesante passivo, il 3-0 incassato dalla sua nazionale contro l'Estonia. Pur non avendo demeritato, per Rog si aspetteranno sicuramente giorni migliori, in una serata che è stata disastrosa per la nazionale balcanica anche visto l'infortunio di Pjaca.

Sconfitta con beffa anche per Elseid Hysaj: l'albanese è rimasto in campo per 90' nel 2-1 vincente della Bosnia ed ha rimediato un brutto colpo alla coscia che non lascia tranquillo il Napoli.

Mertens a metà, Insigne guarda dalla panchina

Mezz'ora di gioco in campo, ma non è bastato a Dries Mertens per avere la meglio della Russia; il Belgio era partito bene (3-1 nel primo tempo), ma nella ripresa si è fatto rimontare due gol per il 3-3 definitivo.

Nessun minuto in campo, invece, per l'altro uomo che sta tenendo in attesa il calciomercato Napoli, Lorenzo Insigne, risparmiato da Ventura nel successo per 2-1 ad Amsterdam contro l'Olanda.

Insigne, che aveva giocato tutta la gara contro l'Albania, ha così potuto guardare dalla panchina i compagni e ha riposato in vista della gara della prossima domenica contro la Juventus.

Una notizia che farà felice anche Maurizio Sarri: oggi l'allenatore azzurro (che ieri ha ritrovato Pepe Reina, Hamsik, Milik e Maksimovic) li aspetta a Castel Volturno per valutarne le condizioni e prepararli alla doppia sfida ai bianconeri.