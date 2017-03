PUNTO SUI GIOVANI DELLA B: Pigliacelli, Palombi e Lazzari sugli scudi

Marco Orrù

29/03/2017 15:42

GIOVANI SERIE B/ La vetrina del campionato di news serie B è sempre splendente. Basti pensare che ieri in occasione dell'amichevole tra Italia e Olanda hanno debuttato tre giocatori, Gagliardini, Petagna e Spinazzola, che lo scorso anno giocavano in cadetteria.

Durante l'ultima giornata sono diversi i calciatori che si sono messi in mostra. Mirko Pigliacelli e Stefano Minelli, insieme a Da Costa, si confermano i migliori portieri dello scorso weekend. Il primo, classe '93, ha contribuito in maniera notevole alla grande vittoria del Trapani a Benevento, mentre il secondo, classe '94, ha scongiurato la sconfitta del suo Brescia a Vicenza. Simone Palombi è invece un attaccante di 20 anni della Ternana, in prestito dalla Lazio.

Giovani Serie B, i migliori e i peggiori dell'ultimo turno

Domenica ha segnato il suo quarto gol in 18 partite alla sua prima esperienza tra i professionisti. Non è da meno Mattia Sprocati, classe '93 della Salernitana, che ha sbloccato il punteggio nel match contro l'Ascoli mettendo a segno il suo primo gol in maglia granata, dove è arrivato lo scorso calciomercato di gennaio dalla Pro Vercelli. Merita una menzione particolare anche Manuel Lazzari della Spal, 23 anni, il migliore dei suoi nel big match contro il Frosinone. Il ragazzo non è nuovo a prestazioni simili visto che è tutto il campionato che sta giocando alla grande e il Sassuolo l'ha puntato per la prossima stagione. Ha fatto molto bene anche Mattia Vitale, ragazzo del '97 di proprietà della Juventus, in prestito al Cesena. Contro l'Entella, nonostante la sconfitta, si è messo in luce più di tutti, sfoderando una grande prestazione, arrivando a quota 16 in fatto di presenze. Sul centrocampista i bianconeri contano molto per il futuro.

Momento no, invece, per Federico Bonazzoli, attaccante classe '97 del Brescia di proprietà della Sampdoria ed ex giovanili dell'Inter. Il calciatore ha esordito in Serie A con la maglia nerazzurra ai tempi di Mazzarri, quando aveva 16 anni. Diventato così il secondo giocatore più giovane a debuttare in massima serie in casa Inter. A distanza di tre anni il suo talento ancora non è sbocciato definitivamente. In stagione ha totalizzato 24 presenze in campionato, di cui 14 da titolare, con 2 gol e 2 assist, ma nell'ultima partita contro il Vicenza si è reso protagonista di un episodio alquanto negativo. Entrato in campo a otto minuti dalla fine della gara si è fatto espellere per una brutta entrata su un avversario.