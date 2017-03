Calciomercato Inter, futuro incerto per Ausilio: dal rinnovo alle divergenze con Suning

Raffaele Amato

29/03/2017 11:35

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO / Al termine dell’ultimo calciomercato di gennaio in casa Inter si è aperto il fronte rinnovi. A breve dovrebbero arrivare quelli di quattro o cinque calciatori: Murillo fino al 2021, Medel e D’Ambrosio fino al 2020, come svelato dalla nostra redazione forse Perisic fino al 2021 e Pinamonti fino al 2022. Si è in attesa di quelli, entrambi in scadenza a giugno, del direttore generale Giovanni Gardini e, soprattutto di Piero Ausilio. Per il direttore sportivo nerazzurro, secondo indiscrezioni propostosi alla Roma che, come Responsabile dell’Area tecnica, pare aver sciolto le riserve optando per l’attuale dirigente del Siviglia Monchi, si parla di un possibile prolungamento per almeno un altro paio di stagioni.

Calciomercato Inter, ‘divergenze’ tra Suning e Ausilio

Il gruppo Suning sarebbe soddisfatta del suo lavoro, special modo per quanto riguarda la scelta di affidare la guida della squadra a Stefano Pioli e la scommessa, finora rivelatasi più che vincente, di puntare forte – contro il parere di molti - su Roberto Gagliardini nella scorsa sessione di riparazione. Tuttavia non si placano le voci, meno forti rispetto a qualche mese fa, di un possibile dirottamento della proprietà nerazzurra su Walter Sabatini, ancora a spasso dopo l’addio al club giallorosso di Pallotta. In ogni caso il rinnovo non eliminerebbe del tutto le divergenze in materia di calciomercato Inter, palesatesi già l’estate passata – Joao Mario e Gabigol non sono state scelte di Ausilio - anche a causa dell’intromissione nelle strategie di rafforzamento di Kia Joorabchian, il potente agente che riveste il ruolo di consulente calcistico per l’azienda di Nanchino e che in tanti, in parte a ragione, hanno spesso definito il vero ‘capo’ dell’Area sportiva interista pur non figurando nell’organigramma societario.