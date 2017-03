Nazionali Juventus, Cuadrado e Bonucci in gol, ansia per Pjaca

a cura di Gennaro Arpaia (Twitter: @gennarojenius9)

29/03/2017 10:38

JUVENTUS PUNTO NAZIONALI / Due sorrisi ed uno spavento, forte, perché il ginocchio di Marko Pjaca ha fatto tremare tutto il mondo Juve. Il colpo dell'ultimo calciomercato estivo è uscito poco dopo l'ora di gioco con la barella, obbligato al cambio da un movimento innaturale del suo ginocchio sinistro mentre indossava la maglia della Croazia.

Gli accertamenti di rito saranno fatti in giornata, ma nel frattempo la società bianconera teme un altro stop per il ragazzo che aveva conquistato Allegri, il secondo dopo quello di inizio stagione.

Qualche sorriso in più per le News Juventus, invece, arriva dall'altra parte del mondo: ancora una volta in gol ci va Juan Cuadrado, il colombiano ha segnato il secondo gol della sua nazionale per il 2-0 definitivo con cui è stato superato l'Ecuador (di James l'altra rete). Ora i cafeteros sono al secondo posto, avendo scavalcato l'Uruguay e con avanti solo il Brasile di Neymar.

Juventus, l'Italia va con Rugani e Bonucci

Dopo le critiche per il caso Barzagli, in casa Italia c'è ancora uno spicchio di Juve che sorride. Sono partiti titolari dal primo minuto Leonardo Bonucci e Matteo Rugani, uno di fianco all'altro nella difesa a tre costruita da Ventura nella trasferta di ieri sera ad Amsterdam contro l'Olanda.

Gli azzurri si sono imposti in rimonta con un 2-1 che potrà anche la firma di Bonucci, l'uomo più chiacchierato del calciomercato Juventus, abile come sempre ad avventarsi su un pallone vagante in area di rigore per siglare il vantaggio poi definitivo.

Entrambi in campo per l'intero match, rientreranno oggi a Vinovo dove saranno subito a disposizione di Allegri per le sfide di domenica e mercoledi al San Paolo contro il Napoli.