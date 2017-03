29/03/2017 11:11

ITALIA NAZIONALE DIAWARA / Non solo Emerson Palmieri. Tra gli eleggibili alla Nazionale italiana, presto ci sarà anche Amadou Diawara. Il 19enne centrocampista del Napoli, di origini guineane, come riporta la 'Gazzetta dello Sport' ha da tempo avviato le pratiche per il passaporto italiano che presto gli verrà riconosciuto. In questo modo, sarà convocabile dal ct Ventura, che avrà a disposizione un altro giovane di talento.

N.L.C.