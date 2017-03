Olanda-Italia, Hoedt fa mea culpa: "Mi prendo le mie responsabilità"

29/03/2017 11:15

OLANDA ITALIA/ Partita da dimenticare per Wesley Hoedt che ha giocato contro l'Italia la sua prima partita da titolare con la magia dell'Olanda, dopo l'esordio shock a gara in corso nel ko con la Bulgaria. Il difensore della Lazio, al termine dei 90 minuti, ha ammesso le sue colpe sul gol del pareggio firmato da Eder: "E' stato un errore di concentrazione, avrei dovuto guardare meglio ed essere più prudente, potevo immaginare che la palla sarebbe finita sul piede di Eder - ha spiegato Hoedt ai media olandesi - Sono errori che possono capitare, quello che veramente mi dispiace è che siano accaduti proprio durante questa partita. Mi prendo le mie responsabilità. Abbiamo perso anche perché l’Italia ha messo in campo un calcio migliore".

S.F.