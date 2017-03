Calciomercato Juventus, Mbappe: "Il Real è per giocatori al top e non lo sono"

29/03/2017 11:04

JUVENTUS MONACO MBAPPE REAL / Il talento del Monaco, Kylian Mbappe, fa gola a tanti club. In Italia lo segue con interesse la Juventus, che sfiderà il Barcellona anche sul mercato proprio per il classe '98.

Al termine del match che lo ha visto esordire con la Francia, Mbappe ha parlato del suo futuro: "Credo il Real Madrid sia un club per calciatori al top della propria carriera. Io non lo sono ancora. Sono al Monaco per ora e vedremo cosa accadrà. Io voglio solo giocare a calcio e continuare a far gol".

L.I.