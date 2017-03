Roma, Strootman e l'infortunio a De Rossi: "Sta male ma giocherà il derby"

29/03/2017 10:55

NEWS ROMA/ Kevin Strootman ha parlato così dell'infortunio di De Rossi durante l'amichevole tra Olanda e Italia: "Quando è uscito ho pensato avesse preso una botta sul piede o qualcosa del genere e che fosse uscito solo perché era un'amichevole e non voleva rischiare - ha dichiarato il centrocampista della Roma a 'Sky Sport' - Ho parlato con lui dopo l'intervallo e stava male. Non si può sapere, ha preso una botta. Brutta notizia per il derby? Lui è romanista e lo giocherà sicuramente".

S.F.