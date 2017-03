Napoli, Carli: "Con Sarri stavo per fare a cazzotti. Futuro? Il suo mondo perfetto..."

29/03/2017 10:18

EMPOLI CARLI SARRI / Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato di Maurizio Sarri, attuale tecnico del Napoli, premiato con la 'Panchina d'Oro': "E' un amico e un fuoriclasse ma almeno 3-4 volte abbiamo corso il rischio di fare a cazzotti. Parlo di pugni veri, perché lui è un testone intelligente".

OSSESSIONE - "Lo definirei ossessivo. Andava via imbufalito se non riusciva a preparare gli schemi da punizione, magari a causa del vento. Era poi certo avremmo preso gol da calcio piazzato. A volte mi divertivo a entrare nella sua stanza per spostargli un foglio o il pacchetto di sigarette. Lui poi rimetteva tutto al suo posto. Mi disse che in baca aveva imparato a essere organizzato".

NAPOLI - "Era preoccupato dal rapporto con i campioni ma Higuain e Hamsik lo adoravano dopo un mese. Il campione ama chi lo fa giocare bene".

FUTURO - "Non deve dimenticare il coraggio di De Laurentiis nell'affidargli una panchina così prestigiosa. Coraggio che altri non hanno avuto. Inoltre lui ha bisogno del giusto ambiente. Napoli è un mondo pefetto per lui".

L.I.