Calciomercato Roma, arriva Monchi? Ecco il commento di Baldissoni e Spalletti

MONCHI ROMA / Salvo clamorose sorprese, Monchi sarà il nuovo direttore sportivo della Roma. Il direttore generale Mauro Baldissoni ha risposto ad una domanda sull'argomento in alcune dichiarazioni riportate da 'abc.es': "Non parliamo di questioni private della Roma con la stampa". E Luciano Spalletti ha aggiunto: "E' meglio che parliate con le persone che lo hanno incontrato. A me chiedete della squadra, della stagione, della prossima partita. Se la Roma sta parlando con lui sarà per qualcosa, no?"

