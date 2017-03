Calciomercato Juventus, asta impazzita per Sanchez: c'è anche il Bayern Monaco

29/03/2017 10:14

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Alexis Sanchez si candida ad essere uno dei protagonisti del prossimo calciomercato estivo. Il cileno è in uscita dall'Arsenal, società nella quale non è riuscito a conquistare i titoli che agognava dopo l'addio al Barcellona. Con il 'Nino Maravilla' su piazza, i principali top club europei si stanno mobilitando per accaparrarselo in vista della nuova stagione. Tra questi, in Italia, ci sono anche Juventus e Inter, due squadre costrette a fare i conti con una concorrenza spietata.

Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco fa sul serio per Sanchez

Nei giorni scorsi, Alexis Sanchez, uno dei possibili obiettivi del calciomercato Juventus, è stato accostato a diversi club. Per lui si sono già mosse Atletico Madrid, Inter e Chelsea. A queste società, ne va però aggiunta una che proprio in queste ore, sta sondando il terreno con l'Arsenal: il Bayern Monaco. Stando a quanto riferito da 'Sport', i bavaresi hanno messo nel mirino l'attaccante cileno che piace al tecnico Carlo Ancelotti. La notizia si è diffusa proprio nelle ore in cui si parla dell'interesse del Milan per Vidal.



S.F.